Белоруска Василевская на борту МКС тестировала «космический кефир» 6 10.04.2024, 14:18

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Марина Василевская

Это якобы разработка белорусских ученых.

Белорусская космонавтка Марина Василевская тестировала на МКС «космический кефир». Это якобы разработка белорусских ученых.

Об этом сообщила первый заместитель директора по научной работе РУП «Институт мясо-молочной промышленности» Наталья Фурик на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню авиации и космонавтики.

Как сообщила Фурик, во время полета Василевская «провела ряд биотехнологических экспериментов, которые были направлены на хранение образцов пробиотических штаммов кисломолочных организмов и бифидобактерий».