Чат-бот Илона Маска создал фейковую новость о Солнце 10.04.2024, 15:01

За основу он взял шутки из сети X.

Чат-бот с искусственным интеллектом от компании Илона Маска xAI создал фейковую новость о солнечном затмении, основываясь на шутках в X (Twitter), пишет New Voice.

Grok, который сейчас доступен платным подписчикам на X, создал еще одну фейковую новость на основе шуток, опубликованных пользователями платформы. Grok предложил материал с заголовком «Странное поведение Солнца: эксперты обескуражены». В нем утверждалось, что Солнце в день полного затмения 8 апреля вело себя необычно, и это якобы вызвало широкое беспокойство и смущение. Кроме этого, в сгенерированной ИИ новости отмечалось, что якобы «не было ни одного официального заявления или объяснения от научных авторитетов относительно текущего состояния Солнца», пишет Gizmodo.

Предполагается, что к написанию такого материала чат-бот с искусственным интеллектом побудили шуточные посты людей. Тогда в соцсети массово шутили о том, куда же делось Солнце.

На прошлой неделе Grok создал аналогичный фейковый материал «Иран нанес удар по Тель-Авиву тяжелыми ракетами». В нем утверждалось, что Израиль был в состоянии повышенной готовности в ожидании потенциальной атаки со стороны Ирана и шифровал сигналы GPS, пытаясь ввести в заблуждение любые ракеты, которыми страна будет атакована.

Grok впервые был запущен для ограниченной группы пользователей в декабре. Теперь чат-бот от xAI Илона Маска доступен для всех платных пользователей платформы X. Grok рекламировали как «бунтарский» чат-бот. Он умеет отвечать на «острые» вопросы и делать это в саркастической манере. В то же время гендиректор OpenAI и бывший партнер Маска Сэм Альтман называл этот чат-бот «бумером с отвратительным чувством юмора».