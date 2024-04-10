«Два удара — и Лукашенко придется стоять на коленях перед Путиным» 3 10.04.2024, 15:35

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Владимир Цыбулько

Фото: Главред

Украинский политолог рассказал об «ахиллесовой пяте» белорусского режима.

Лукашенко заговорил о возможном освобождении какого-то участка Беларуси и вводе туда войск НАТО.

Зачем белорусскому диктатору понадобилось это рассказывать? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом и писателем Владимиром Цыбулько:

— Лукашенко надо постоянно держать население Беларуси в напряжении, потому что экономика просела, а особых перспектив отвязки от рынка России и доступа к цивилизованным рынкам у него нет. У него нет возможности разорвать этот санкционный круг. Поэтому Лукашенко приходится сидеть под пятой у Путина и имитировать какую-то бурную международную активность визитами в Зимбабве или Иран, ну и, соответственно, запугивать население. Больше у Лукашенко инструментов влияния, подкупа населения всякими социальными подачками, нет, но и террор тоже перестает работать.

Кроме того, в схеме, которую он озвучил, видно его тонкое понимание, за что его может держать не только Путин, но и его собственная оппозиция.

Бурный рост производства разного рода беспилотников в Украине, наличие здесь хорошей белорусской диаспоры, в том числе — и военных, создает предчувствие у Лукашенко, что если он перегнет палку в терроре своего населения, представители оппозиции могут разбить его «нефтеперерабатывающие тестикулы».

Два удара беспилотниками по нефтепереработке в Беларуси — и в стране не останется высокодоходных предприятий. Придется вставать на колени перед Путиным и клянчить деньги на поддержание какой-то социальной жизни в Беларуси.

— Усилилась и милитаристская риторика Лукашенко.

— Милитаристская риторика связана с тем, что он работает на схемы запугивания Евросоюза. Они с Путиным играют в четыре руки по ядерному чемоданчику и по Сувалкскому коридору. Они создают иллюзию подготовки нападения на одну из стран НАТО, тем более, что Лукашенко уже был замечен в российских операциях. Мы все помним перемещение из Ирака и Сирии огромных масс мигрантов на границу с Литвой, Латвией и Польшей. Поэтому силовики из сопредельных стран и военные НАТО уже отработали похожие сценарии, учения проведены неоднократно.

Лукашенко попугивает концентрацией войск где-то на границе с Литвой или Польшей, но это смешно. Но, по сути, это одна из форм заработка кредитов или ресурсов, демонстрация лояльности по схемам Путина.

Лукашенко понимает, что его жизнь (и физическая, и политическая) напрямую зависит от жизни Путина, поэтому он как собачка не может отступить ни на шаг от главы Кремля.

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