Медик из Витебска уничтожила 4,5 тысячи доз вакцины от COVID-19 2 10.04.2024, 15:49

2,650

Она боялась критики начальства.

В Витебске помощницу врача одного из филиалов местной больницы обвиняют в уничтожении вакцин от COVID-19, пишет Vitebsk.biz.

Как заявляют в прокуратуре, с декабря 2021-го по 1 июля 2022 года женщина завышала в журнале учета данные о вакцинах против COVID−19, использованные для населения. Потом она уничтожила более 4,5 тысячи доз прививки на общую сумму более чем 52,5 тысячи рублей.

Свои действия женщина объяснила тем, что хотела «избежать негативной критики в свой адрес со стороны руководства».

Прокуратура предъявила ей обвинение в умышленном уничтожении государственного имущества в особо крупном размере. Витеблянке грозит от семи до 12 лет лишения свободы.