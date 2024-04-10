Медик из Витебска уничтожила 4,5 тысячи доз вакцины от COVID-19

Медик из Витебска уничтожила 4,5 тысячи доз вакцины от COVID-192
- 10.04.2024, 15:49
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Она боялась критики начальства.
В Витебске помощницу врача одного из филиалов местной больницы обвиняют в уничтожении вакцин от COVID-19, пишет Vitebsk.biz.
Как заявляют в прокуратуре, с декабря 2021-го по 1 июля 2022 года женщина завышала в журнале учета данные о вакцинах против COVID−19, использованные для населения. Потом она уничтожила более 4,5 тысячи доз прививки на общую сумму более чем 52,5 тысячи рублей.
Свои действия женщина объяснила тем, что хотела «избежать негативной критики в свой адрес со стороны руководства».
Прокуратура предъявила ей обвинение в умышленном уничтожении государственного имущества в особо крупном размере. Витеблянке грозит от семи до 12 лет лишения свободы.