Reuters: В РФ могут снизить экологические стандарты бензина 1 10.04.2024, 17:28

Из-за его возможного дефицита.

Российское правительство не исключает смягчения экологических стандартов топлива в условиях его возможного дефицита. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

В России с 2016 года действует запрет на продажу бензина ниже экологического класса «Евро-5». Как рассказали собеседники агентства, министерство энергетики рассматривает вариант снизить нормы содержания некоторых добавок и этанола в бензине, чтобы «создать основу для дополнительного производства». По словам источников, содержание серы при этом останется неизменным.

Как отмечают собеседники Reuters, эта мера поможет увеличить производство бензина на устаревших нефтеперерабатывающих заводах. Как отмечает издание, основная часть производства низкосортного бензина в России приходится на Орский НПЗ, остановившийся из-за наводнения в Оренбургской области, и Ангарский завод в Восточной Сибири.

Собеседники агентства считают, что смягчение норм может дать внутреннему рынку дополнительно 10% или от 300 до 350 тысяч тонн бензина в месяц, чего будет достаточно для удовлетворения растущего сезонного спроса.

В 2023 году общий объем производства бензина в России достиг почти 44 миллионов тонн. Как отмечает Reuters, в первом квартале 2024 года он составлял 11,1 миллиона тонн. По оценке издания, к концу марта атаки украинских дронов привели к сокращению российских мощностей по первичной переработке нефти примерно на 14%.