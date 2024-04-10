Венгрия приостановила участие в ДОВСЕ 10.04.2024, 18:09

Будапешт таким образом выполняет решение стран НАТО.

Венгерский парламент на заседании в среду проголосовал за приостановку участия Венгрии в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Приостановление действия документа было одобрено 177 голосами, только пятеро выступили против, передает Daily News Hungary. Венгрия таким образом выполняет решение стран НАТО — 7 ноября 2023 года в совместном заявлении участники блока решили бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ в ответ на денонсацию этого договора Москвой. США приостановили участие в ДОВСЕ с 7 декабря, в марте аналогично решили поступить Молдова и Польша. В начале апреля Турция и Беларусь также приостановили свое участие в договоре.

Венгерский парламент также принял поправку, которая разрешает правительству продлить чрезвычайное положение в связи с конфликтом на Украине до 19 ноября. 135 депутатов проголосовали за, а 47 — против. Впервые кабмин Венгрии объявил чрезвычайное положение в мае 2022 года, а депутаты несколько раз голосовали за его продление.