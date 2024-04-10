В брестcком СИЗО умер обвиняемый в оскорблении Лукашенко подполковник ВДВ 4 10.04.2024, 18:19

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Александр Кулинич

Он не дожил до суда неделю.

Подполковника запаса Александра Кулинича задержали 29 февраля в Бресте. Его обвинили в оскорблении Лукашенко. С того времени он находился в СИЗО и ждал суда, который должен был состояться 16 апреля. Однако за неделю до него, 9 апреля, мужчина скончался. Об этом «Зеркалу» рассказали два не связанных между собой источника.

Как рассказали наши источники, Александр Кулинич якобы умер от ишемической болезни сердца. По крайней мере, эта причина указана в заключении о смерти. В СИЗО № 7 Бреста журналистам сказали, что заключенный с таким именем у них находился, но факт смерти подтверждать отказались.

Обстоятельства задержания Александра Кулинича неизвестны. На сайте Верховного суда указано, что 16 апреля его должны были начать судить по ч. 1 ст. 368 УК («Оскорбление президента Республики Беларусь»).

Александр Кулинич родился в Молодечно 11 апреля 1972 года (ему исполнилось бы 52). Он был подполковник запаса, служил в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Брестской бригаде ВДВ. В последнее время был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, занимался пищевыми добавками.

По данным источников журналистов, тело Александра Кулинича уже выдали родственникам. Его похоронят завтра, 11 апреля, в родном Молодечно.