Японская иена упала до минимума за 34 года 10.04.2024, 18:49

За последний год иена подешевела почти на 15%.

Курс доллара к иене на международном рынке Форекс (USD/JPY) вырос на 0,47% и на 15:43 мск достиг отметки 152,49 иены за доллар. Это стало самым высоким значением с июля 1990 года, иена подешевела до минимума за 34 года.

Иена упала до самого низкого уровня с 1990 года, поскольку доллар укрепился по отношению к мировым валютам после того, как инфляция в США превысила прогнозы, пишет Bloomberg. Потребительские цены в США в марте выросли на 3,5% в годовом выражении после роста на 3,2% феврале, сообщило Министерство труда США. Опрошенные агентством эксперты ожидали показатель на уровне 3,4%.

Это усилило ожидания того, что ФРС может отложить снижение процентных ставок в этом году. Отчет об инфляции подтвердил, что прогресс в сдерживании роста цен в США может застопориться несмотря на то, что ФРС сохраняет процентные ставки на самом высоком уровне за два десятилетия.

За последний год иена подешевела к доллару почти на 15%. Основной причиной обесценивания японской валюты стало расхождение между сверхмягкой денежно-кредитной политикой Банка Японии и ожиданиями дальнейшего ужесточения политики ФРС США с целью остановить рост инфляции, которая достигла максимума за четыре десятилетия.

По мнению аналитиков Standard Chartered, Банк Японии не будет проводить валютные интервенции, пока иена не преодолеет отметку 153 иены за доллар. По мнению стратегов, если регулятор решит поддержать иену, ему, вероятно, придется потратить больше тех $60 млрд, которые он потратил на валютные интервенции в сентябре и октябре 2022 года.

Банк Японии последним из крупных ЦБ отказался от политики отрицательных ставок. Ставка в Японии оставалась отрицательной с 2016 года. Местный ЦБ проводил предельно мягкую денежно-кредитную политику, поддерживая ставку кредита фактически на минусовом уровне для стимулирования японской экономики. Установленный Банком Японии целевой уровень по инфляции также составляет 2%.

На заседании в марте 2024 года регулятор поднял процентную ставку с минус 0,1% до 0–0,1% годовых. Однако Банк Японии предупредил, что не собирается приступать к агрессивному повышению ставок. Первое повышение ставок Банком Японии с 2007 года не смогло остановить падение иены.

ФРС США начала повышать ставку в марте 2022-го из-за разгона инфляции до рекордных значений за несколько десятилетий. В США ставка находится на уровне 5,25–5,5% годовых — это максимум с начала 2001 года.