Хоккеист «Бреста» жестко избил лежачего форварда «Металлурга» в финале чемпионата Беларуси 11.04.2024, 1:00

Видеофакт.

В первом матче финала хоккейной Экстралиги жлобинский «Металлург» выиграл у Бреста с разгромным счетом — 6:1.

Второй матч состоится также в Жлобине в пятницу, 12 апреля. Начало игры — в 19: 55.

Сегодняшняя встреча была отмечена тем, что игрок «Бреста» россиянин Ярослав Косов буквально избил нападающего «Металлурга» казахстанца Артема Антипова, который лежал на льду. Косова удалили до конца матча, Антипов продолжить игру не смог.