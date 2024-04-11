США приготовились к удару Ирана по Израилю в ближайшие дни 11.04.2024, 9:43

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Западные разведки считают, что атака неизбежна.

США ожидают ракетных ударов или атаки беспилотников по Израилю со стороны Ирана и его прокси-сил, рассказали Bloomberg осведомленные источники.

По их словам, целями для ударов, скорее всего, станут не гражданские, а военные и правительственные объекты Израиля. Атака может произойти в ближайшие дни. Один из собеседников агентства отметил, что стоит вопрос «когда, а не если».

При этом западные разведки не считают, что атака непременно состоится со стороны Ливана, где сильны позиции проиранской группировки «Хезболла», которая считается основной прокси-силой Тегерана.

Также неясно, станет ли удар Ирана или его прокси-сил поводом для начала более широкомасштабной и продолжительной войны либо ее удастся сдержать, говорит собеседник Bloomberg. До сих пор Тегеран ни разу не наносил удары по Израилю.

О возможном нападении Ирана на Израиль в ближайшее время ранее сообщали источники CNN. По их данным, для этого Тегеран задействует свои прокси-силы.

Причиной для потенциальной атаки могут быть удары по Дамаску, которые были совершены 1 апреля. Тегеран подозревает в этом Израиль, однако Тель-Авив не признает напрямую свою ответственность за произошедшее.

При ударе погиб высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Рева Захеди — бригадный генерал, который командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. Также погибли его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими и еще пять офицеров КСИР.

Известно, что Захеди был причастен к операциям против Израиля. Издание Times of Israel назвало его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, убитого в Ираке в результате удара США в 2020 году.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль «будет наказан руками наших храбрых людей». В МИД исламской республики отметили, что Тегеран оставляет за собой право на ответные меры в адрес Израиля.

Ранее США предупредили Иран, чтобы тот не использовал удар по Дамаску в качестве предлога для эскалации или атаки на американские объекты и войска, говорили Politico высокопоставленные сотрудники Белого дома. Однако, по словам источников CNN, исключить такие удары полностью нельзя из-за недостаточного контроля Ирана над его марионеточными силами.