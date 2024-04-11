НХЛ: Шайба белоруса Колячонка помогла «Аризоне» победить «Ванкувер»
- 11.04.2024, 11:27
Белорусский хоккеист забросил от синей линии.
Белорусский защитник Владислав Колячонок в своем втором матче в НХЛ в сезоне помог «Аризоне» победить «Ванкувер» (4:3), пишет «Трибуна».
На 26-й минуте матча Колячонок отметился голевой передачей, ассистировав Джошу Брауну, который открыл счет.
На последней минуте второго периода белорус забросил от синей линии.
Всего Колячонок провел на льду 11:03.
That puck had eyes! https://t.co/oiducwlAjd pic.twitter.com/1NKnIgrSRG— Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) April 11, 2024