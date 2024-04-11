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НХЛ: Шайба белоруса Колячонка помогла «Аризоне» победить «Ванкувер»

  • 11.04.2024, 11:27
НХЛ: Шайба белоруса Колячонка помогла «Аризоне» победить «Ванкувер»
Владислав Колячонок

Белорусский хоккеист забросил от синей линии.

Белорусский защитник Владислав Колячонок в своем втором матче в НХЛ в сезоне помог «Аризоне» победить «Ванкувер» (4:3), пишет «Трибуна».

На 26-й минуте матча Колячонок отметился голевой передачей, ассистировав Джошу Брауну, который открыл счет.

На последней минуте второго периода белорус забросил от синей линии.

Всего Колячонок провел на льду 11:03.

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