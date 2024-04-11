Москвичка написала донос на сына за изучение украинского языка 11.04.2024, 11:34

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А также за чтение Корана.

В Москве женщина написала донос на родного сына, потому что он начал изучать украинский язык, сообщает прокремлевский канал Mash. В списке других увлечений, настороживших женщину, названы занятия в тренажерном зале, изучение устройства дронов, снарядов и мин, а также чтение Корана.

Ранее 24-летний молодой человек ничем подобным не увлекался, однако года назад он уехал на Дальний Восток на заработки, а через девять месяцев вернулся с новыми хобби, которые не понравились его матери. Женщина пыталась убедить сына оставить эти увлечения, однако ее потуги успехом не увенчались. После этого мать решилась на радикальные действия и обратилась с заявлением в полицию. О том, как отреагировали правоохранительные органы на данное обращение, информации нет.

3 апреля к жительнице Вологодской области РФ Антонине Смолиной наведался полицейский, сообщивший, что на нее написал заявление мужчина, которому не понравилась ее фотография в желтом пуховике на фоне неба. По мнению доносчика, картинка вызывает ассоциации с «вражеским символом» — украинским флагом. Женщине пришлось писать объяснительную, где она указала, что цвет неба от нее не зависит, а доходы не позволяют менять пуховики в зависимости от общественных настроений. По словам Смолиной, полицейский отнесся к ситуации с пониманием. Позже женщина нашла доносчика в соцсетях, им оказался некий Валерий Николаевич. Она пожелала ему найти более общественно полезное хобби.