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Дроны атаковали аэропорт в российском Липецке

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  • 11.04.2024, 12:09
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Дроны атаковали аэропорт в российском Липецке

Начался пожар.

В России продолжается горячий сезон «хлопка» и громких взрывов. На этот раз было неспокойно в городе Липецк.

Очевидцы сообщали, что там атаковали местный аэропорт неизвестные дроны. Об этом сообщают российские СМИ, передает «24 Канал».

Российские пропагандисты написали, что якобы «дрон ВСУ» попытался атаковать Международный аэропорт Липецк ночью 11 апреля. По словам россиян, этот летательный аппарат якобы подавили силами радиоэлектронной борьбы на подлете.

Оккупанты отметили, что беспилотник якобы запустили из Сумской области. Пропагандисты подчеркнули, что вероятнее всего, это «был дрон-камикадзе».

Россияне также отметили, что дрон врезался в здание больницы в селе Доброе вблизи Липецка. По предварительным данным, это здание строят уже три года, а удар пришелся на терапевтический корпус.

По данным оккупантов, на месте также начался пожар, который якобы оперативно потушили. О жертвах и пострадавших в результате атаки россияне не сообщали.

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