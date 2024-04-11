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Космонавтке Василевской, тестировавшей кефир на МКС, присвоили звание Героя Беларуси

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  • 11.04.2024, 12:11
  • 2,238
Космонавтке Василевской, тестировавшей кефир на МКС, присвоили звание Героя Беларуси

Странное решение.

Лукашенко присвоил космонавтке Марине Василевской звание Героя Беларуси.

Космонавтка, полетевшая на МКС на российской ракете, тестировала на МКС «космический кефир». Это якобы разработка белорусских ученых.

Во время полета Василевская «провела ряд биотехнологических экспериментов, которые были направлены на хранение образцов пробиотических штаммов кисломолочных организмов и бифидобактерий».

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