О признаках интенсивных переговоров между Кремлем и США 6 Петр Олещук

11.04.2024, 13:31

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ПЕТР ОЛЕЩУК

Похоже, торг пошел.

Думаю, уже все успели обсудить заявления главы американского Минобороны Ллойда Остина, что «Удары по российским НПЗ вызывают глобальный энергетический кризис». А потому Украине лучше «бить по чему-то другому». Впоследствии, что «российская нефтегазовая инфраструктура — это гражданская инфраструктура» заявила помощник министра обороны США Селеста Валландер. Все это было сказано на камеру, отвечая на вопросы американских сенаторов, поэтому сомневаться в официальности такой позиции не приходится.

Ранее «недовольство США» от ударов по российским НПЗ публиковали на уровне «источников американских СМИ». Теперь речь уже не об анонимных источниках.

В общем, реакция достаточно прогнозируемая, но думаю, что о мотивации американцы не договаривают. Удары по российским НПЗ радикально повлияют на цены на нефтепродукты в мире? Вы же сами на эти нефтепродукты накладывали санкции. А вот на вывоз нефти удары по НПЗ не влияют. В газетной публикации доказывалась некая схема, что якобы россияне шантажируют США остановкой транзита казахской нефти. Как-то в это тоже не очень верится.

Скажу откровенно. Смахивает на то, что Администрация Байдена и кремлевские «товарищи» ведут сейчас какие-то переговоры и активно торгуются. И россияне просто «попросили» американцев помочь им решить проблемы с украинскими ударами по НПЗ. Потому что для россиян это, очевидно, действительно очень болезненно и неприятно. Американцы, очевидно, помочь не против. Тем более, что им, похоже, и правда не хочется, чтобы что-то влияло на рынок нефтепродуктов.

Некоторые признаки говорят об интенсивных переговорах между российской и американской сторонами. В частности, буквально неделю назад, во время пресс-конференции в Брюсселе госсекретарь Энтони Блинкен на вопрос, может ли Запад вести «бизнес как обычно» с Россией при правлении в ней Владимира Путина, отметил, что «с любой страной мы сосредоточены на политике, а не на личностях». Таким образом, США подводят к идее переговоров с самим главой Кремля.

Показательно, что за это время возникла известная публикация о «Плане Трампа». Лично я всегда максимально скептически относился к Трампу, его заявлениям и действиям, но не могу не признать, что «план Трампа по Украине» — не что иное, как набор не подтвержденных ничем заявлений «анонимных источников». Соответственно, и относиться к нему стоит именно как к не подтвержденным ничем заявлениям. Похоже, что «вброс» этого «плана» именно сейчас должен направить всеобщее внимание в другом направлении от реальных субъектов переговоров с российской стороной. То есть от нынешней американской администрации.

Дальше. Недавно появилась информация, что США и Германия выступают против официального приглашения Украины в НАТО на ближайшем саммите в Вашингтоне. Сначала это была публикация в американских СМИ, но впоследствии ее полностью официально подтвердила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. Необходимо понимать, что это «приглашение» означает немногое. Оно не предусматривает немедленного вступления Украины в Североатлантический альянс. К примеру, Швеция после приглашения вступала более года. Столько заняла ратификация этого вступления парламентами государств, входящих в НАТО. В случае Украины ратификация могла длиться хоть 10 лет. И Украина, оставаясь вне НАТО, хотя бы имела какое-то понимание алгоритма присоединения. Но приглашения не будет. И не потому, что «Германия и США боятся, что приглашение для Украины будет означать Третью мировую». Франция, значит, Третью мировую хочет? Нет, дело здесь в другом. США, очевидно, хотят торговаться с российской стороной вопросом отказа от членства в НАТО для Украины. Если выбрать такую версию, то все становится на свои места.

Показательно, что еще одна публикация тоже недавно продвигала в США мнение, что советник президента Байдена Джейк Салливан «боится, что помощь для Украины приведет к ядерному удару по США» от России.

Очень удобная схема. Списывать любые странные действия на «страх ядерной войны».

Еще один пазл в общую картину. После теракта в Crocus City Hall США приложили немало усилий, чтобы доказать, что организаторы этого теракта — это ИГИЛ, что они о нем предупреждали и так далее. За всеми этими движениями так и читалось желание использовать эту тему для «перезагрузки» отношений, чтобы потом, по привычной и отработанной схеме, организовать «совместный поход» против «террористов из ИГИЛ». Но здесь не сработало. В Кремле твердо решили, что будут все валить на Украину, насколько бы абсурдной ни была эта версия. Сейчас россияне хотят «повесить» именно на руководителя СБУ Василия Малюка теракт в Crocus City Hall. Очевидно, также из-за того, что удары по НПЗ были для них в последнее время чрезвычайно болезненными, а потому хотят мстить за них всеми возможными методами.

Таким образом, мы вернулись к началу истории. Удары по НПЗ, бурная реакция на них не только среди российского руководства, но и в мире. Реакция, которой не было ни в результате уничтожения Каховской ГЭС, ни в результате сброса бомб и ракет на жилые дома с украинцами, ни из-за уничтожения россиянами украинской энергетики. Кстати, то, с какой дикостью россияне кинулись бросать все на украинские ТЭЦ, тоже является показателем того, какими болезненными были для них удары по НПЗ.

О чем они общаются с американцами? Посмотрим. Похоже, что администрация Байдена потеряла надежды, что по итогам войны и санкций удастся запустить в России «транзит». Лично Путин показательным убийством «оппозиционера», за которого обещали «страшные санкции», а также рисованием себе 87% «поддержки» дал американцам сигнал, что никуда они от него в ближайшее время не денутся, поэтому надо с ним «коммуницировать». И американцы, похоже, вполне к этому готовы. Все остальное — болтовня.

Петр Олещук, «Фейсбук»