В России заговорили о воровстве при строительстве дамбы в Орске 11.04.2024, 13:55

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Она представляла из себя земляной вал.

Дамба в Орске представляла собой земляной вал, который не может стоить 1 миллиард российских рублей, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

«Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит, 10 километров. Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 метров воды, по факту у нас 10 пришло. С огромной скоростью, огромная масса воды надавила на не дамбу, а на земляной вал», — приводит его слова NEXTA Live.

Строительство новой дамбы в Орске Оренбургской области началось в 2010 году, на эти цели из бюджета было потрачено свыше 900 млн рублей. В эксплуатацию сооружение запустили в 2014-м. Заказчиком проекта выступило ГУП «Облжилкомхоз», генподрядчиком — компания «Спецстрой-3». Проект разработала компания «Южуралфундаментпроект» (закрылась в 2019 году).

Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля.