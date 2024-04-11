Беспилотники впервые атаковали российскую Мордовию 2 11.04.2024, 14:16

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В ночь на четверг, 11 апреля, два беспилотника впервые атаковали Республику Мордовию в РФ, сообщает российский Telegram-канал Astra.

Отмечается, что об атаке двух БПЛА заявил глава Республики Мордовия Артем Здунов.

По его словам, силам ПВО якобы удалось уничтожить оба дрона.

Здунов также добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Ранее Министерство обороны России заявило о якобы уничтожении 12 беспилотников над шестью областями страны.

В российском оборонном ведомстве заявили, что над Курской и Тамбовской областями сбили по три дрона, над Белгородской областью и Мордовией — по два, еще по одному — над Брянской и Липецкой областями.