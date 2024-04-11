СМИ: Китай преподнес неприятный «сюрприз» Кремлю 1 11.04.2024, 14:35

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Цены на российский уголь рухнули.

Экспортные цены на российский уголь упали до минимумов за 3 года до $95 за тонну. Таким образом, с начала нынешнего года цена обвалилась еще на 6%.

Более того, экспортные цены в портах на Юге и Северо-Западе РФ оказались еще ниже ($72 за тонну, минус 13% и $61 за тонну — минус 14% с начала года), сообщает dialog.ua.

Единственными покупателями российского угля остаются Индия и Китай. Правительство Китая решило пересмотреть импортные пошлины на коксующийся и энергетический уголь, с 1 апреля были введены заградительные пошлины.

Падение цены на российский уголь, по всей видимости, связано с тем, что в Китай пошел уголь из Австралии, на поставки которого был введен односторонний китайский запрет после того, как австралийские власти потребовали признать Китай ответственным за возникновение и распространение коронавируса.

Чисто технически импорт угля из Австралии был «распечатан» еще год назад, поэтому ситуация для Китая стала существенно более благоприятной - он имеет возможность торговаться и выбирать.

Ситуация для России усугубляется тем, что уголь достаточно неприятный товар с точки зрения логистики. Как правило, обратно вагоны-хопперы вынуждены возвращаться пустыми, что удорожает транспортировку.

Для угольных предприятий России, расположенных далеко от порта или границы, это становится проблемой: и дорого, и оборачиваемость тары достаточно продолжительна.

Российский экономический аналитик Анатолий Несмиян отмечает, что, учитывая тотальную, буквально колониальную зависимостью к Китаю, проблема снижения цен на российское сырье будет все более актуальной.

«Китай как классическая колониальная держава прямо заинтересован в диспаритете цен на товары взаимной торговли - свои товары он продает максимально дорого, российское сырье берет предельно дешево. И особо ничего не сделаешь, так как перспектива сейчас - либо продавать в Китай, либо закрываться», - отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что у российской компании «АЕОН» возникли проблемы с вывозом угля с месторождений на Таймыре: ей не хватает балкеров для транспортировки грузов по морю.