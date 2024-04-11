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Лукашенко улетел в Россию

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  • 11.04.2024, 16:55
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Лукашенко улетел в Россию

И прихватил с собой космонавтку Василевскую.

Лукашенко улетел с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба. Ранее этот визит не анонсировали.

Путин и Лукашенко «обсудят тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах, вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. В центре внимания на переговорах также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы».

12 апреля у Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики.

Вместе с Лукашенко полетела космонавтка Марина Василевская, которой сегодня диктатор присвоил звание Героя Беларуси.

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