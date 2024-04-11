Армения и Кыргызстан опередили Беларусь по росту промпроизводства

Армения и Кыргызстан опередили Беларусь по росту промпроизводства1
- 11.04.2024, 17:15
Наша страна оказалась в аутсайдерах даже в ЕАЭС.
Евразийская экономическая комиссия оценила рост промышленного производства в странах ЕАЭС за январь – февраль текущего года, пишет сайт «Белорусы и рынок».
В январе-феврале 2024 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 106,6% к уровню января-февраля 2023 года.
Рост промышленного производства наблюдался во всех государствах-членах: в Армении – на 28,9%, Кыргызстане – на 7,8%, Беларуси – на 7,1%, России – на 6,6% и Казахстане – на 4,6%.
Объем производства в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в ЕАЭС увеличился на 1,5%, обрабатывающей промышленности – на 10,4%, электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании – на 5,7%, водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов – на 4,6%.