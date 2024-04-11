Мужчину, изнасиловавшего белоруску в центре Варшавы, будут судить за убийство 11.04.2024, 17:29

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Обвинение переквалифицировано.

Прокуратура переквалифицировала обвинение 23-летнему Дориану С., который в конце февраля 2024 года в центре Варшавы напал на белоруску Лизу и изнасиловал ее, после чего девушка скончалась. Сейчас молодому человеку предъявили обвинение в убийстве сексуального характера и разбое, пишет RMF24.pl.

На изменение решения оказали влияние результаты вскрытия тела убитой белоруски.

Изначально у прокуратуры не было доказательств того, что причиной смерти Лизы было именно нападение. Сейчас следствие, имея результаты вскрытия, собрало необходимые доказательства, которые позволят судить Дориана С. именно за убийство.

По словам следователей, Дориан С. угрожал беларуске ножом, он затащил ее в ворота многоквартирного дома, где жестоко изнасиловал, избил, после чего задушил.

Напомним, что это произошло 25 февраля в центре Варшавы.На 25-летнюю Елизавету напал 23-летний Дориан С., он изнасиловал ее и душил. В результате у Елизаветы случилась гипоксия. Это повлекло за собой необратимые последствия для мозга. 1 марта белоруска скончалась в больнице.