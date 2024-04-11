Турция стала массово отказывать россиянам в перелетах в Мексику 11.04.2024, 17:34

1,160

Из-за претензий США.

В Турции стали чаще отказывать российским гражданам в перелетах в Мексику, сообщил РБК вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) и гендиректора компании Space Travel Артура Мурадяна. По его словам, такие ситуации возникают на рейсах Turkish Airlines и они повторяются «достаточно давно».

Мурадян считает, что это связано с тем, что перевозчик боится претензий со стороны США, поскольку Мексика является в настоящий момент главным каналом незаконной эмиграции в Штаты. При этом чаще всего, отмечает вице-президент АТОР, это происходит именно в аэропортах Стамбула. «Почему нельзя сделать это в Москве, объяснить людям, что им лететь нельзя, тем самым сохранить время и нервы туристов?», — задается риторическим вопросом он.

8 апреля три россиянки летели на отдых в Мексику транзитом через Стамбул. Путешествие было организовано в рамках тура, у девушек были оплаченные обратные билеты и бронь в отеле. Однако во время пересадки в турецком аэропорту уже на стойке регистрации им отказали в посадке. В объяснении Turkish Airlines говорилось, что поскольку россиянки ранее «не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике», они не смогут лететь в Мексику «в соответствии с правилами мексиканского правительства».

«Представитель авиакомпании к ним так и не явился, московское представительство перевозчика также отказалось помочь в ситуации и уклонилось от комментариев. Наши клиенты вместо 16 дней в Канкуне полетели домой», — рассказал Мурадян изданию.

В январе прошлого года стало известно, что власти Мексики перестали пропускать в страну граждан некоторых стран, в том числе россиян, из-за роста потока мигрантов в США, вызванного войной в Украине и объявленной в сентябре 2022 года в РФ «частичной мобилизацией». По данным The New York Times, за 2022 финансовый год (с 1 октября по 30 сентября) на южной границе Штатов были задержаны 21 763 гражданина России. Это в 47 раз больше, чем двумя годами ранее. А за один октябрь 2022 года, когда в России проходила мобилизация, система работы с нелегальными мигрантами взяла в оборот почти 4 тысячи россиян против 467 за весь 2020-й год.

Согласно американскому законодательству, оказавшиеся на территории США граждане других стран имеют право на убежище. Однако для этого они должны предоставить доказательства преследования в родной стране по признаку расы, национальности, политических убеждений или принадлежности к какой-либо социальной группе.