Ракеты РФ ночью двигались вдоль границы с Беларусью 3 11.04.2024, 19:00

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В направлении Львовщины.

В ночь на 11 апреля российские крылатые ракеты зашли в воздушное пространство Украины с северной части и двигались вдоль границы с Беларусью в направлении Львовщины.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сказал на брифинге, сообщает Hromadske.

20 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 россияне запустили по Украине из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС. Они поднялись с авиабазы «Оленья», недалеко от города Оленегорск Мурманской области РФ, а запускали ракеты из Саратовской области.

«В основном эти ракеты зашли в наше воздушное пространство с северной части Украины и двигались вдоль границы с Беларусью в сторону Львовской области», - рассказал Евлаш.

Из 20 таких крылатых ракет Силы обороны сбили 16. Также россияне запустили 6 гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал» из истребителей МиГ-31К.

«К сожалению, достаточно мощное оружие. Не удается нам еще в полной мере отражать такие атаки врага, поскольку для этого нам необходимы средства, уже неоднократно проявившие свою эффективность — ПВО типа Patriot», - сказал Евлаш.

Он добавил, что системы Patriot сейчас крайне необходимы для того, чтобы сражаться с такими комбинированными атаками.

Кроме того, ночью оккупанты применили 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (две из них сбили). А также - 40 беспилотников, которые отвлекали внимание, когда зенитные ракетные комплексы С-300/400 наносили удары.

39 из 40 запущенных беспилотников были сбиты. Евлаш подчеркнул, что Россия не отказывается от планов по уничтожению критической и энергетической инфраструктуры.