Туск: У нас есть сигналы, что Лукашенко снова хочет использовать миграционный вопрос 2 11.04.2024, 19:56

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Премьер-министр Польши заявил об усилении границ.

Премьер-министр Польши Дональд Туск встретился в четверг с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Позже они вместе появились на пресс-конференции, передает TVN24.

Туск сообщил, что темы переговоров включали вопросы безопасности, в том числе войну в Украине, а также вопрос нелегальной миграции.

— Мы договорились, что нашей общей задачей будет мобилизовать и мотивировать всех партнеров в Европе для оказания максимально интенсивной и эффективной помощи в военных усилиях Украины против российской агрессии, — заявил премьер-министр Польши.

Дональд Туск также поднял вопрос нелегальных мигрантов, которых режим Лукашенко использует для давления на Польшу.

— У нас появляется все больше сигналов о том, что режим Лукашенко снова хочет использовать вопросы миграции и давления на нашу восточную границу с Беларусью для достижения политических целей, дезинтеграции, дестабилизации, а также для собственного псевдогосударственного бизнеса, — сказал премьер-министр Польши.

По словам польского премьера, Варшава в координации с ЕС намерена усилить борьбу с нелегальной миграцией.

— Именно поэтому я сказал премьер-министру, что сегодня вечером и во все времена, в том числе и после следующего европейского раунда, буду объяснять и убеждать всех наших европейских партнеров относиться к нелегальной миграции как к реальному приоритету, — добавил он. — Чтобы весь Евросоюз — не только Польша — признал необходимость защиты нашей территории, защиты границы и контроля границы в качестве европейского приоритета, — сказал глава правительства Польши.

Он добавил, что председательство Польши в Совете ЕС, которое начнется 1 января 2025 года, будет посвящено безопасности в широком понимании.

Как сообщал Charter97.org, накануне более 220 нелегалов с лестницами штурмовали границу Беларуси и Польши.