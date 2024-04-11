Лукашенко избавился от вице-премьера и министра юстиции 2 11.04.2024, 20:32

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В чем причина.

Александр Лукашенко освободил от должности заместителя премьер-министра Леонида Зайца и министра юстиции Сергея Хоменко. Об этом сообщает его пресс-служба.

Он назначил Леонида Зайца и Сергея Хоменко членами «Совета Республики» «Национального собрания» восьмого созыва. По белорусскому законодательству, сенатор не может быть одновременно членом правительства.

Такое решение Лукашенко можно расценивать как почетную отставку - в частности, в Совет Республики в свое время отправили такого бюрократического мастодонта, перезанимавшего многие посты в белорусском правительстве, как Михаила Русого.

Лукашенко также назначил членом верхней палаты «парламента» заместителя министра финансов Владислава Татариновича.