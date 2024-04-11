Литва готова использовать армию для охраны границы с Беларусью 11.04.2024, 20:45

Из-за нелегальных мигрантов.

В связи с тем, что в последнее время в Польше зафиксирован рост потоков нелегальных мигрантов из Беларуси, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте уверяет, что литовские ведомства готовы отреагировать, передает LRT.

«Хотим вас заверить, что Литва контролирует ситуацию, уровень бдительности — самый высокий», - заявила министр журналистам на пресс-конференции в четверг.

Она рассказала, что при необходимости в помощь пограничникам могут быть привлечены военные и сотрудники других служб. «Алгоритмы давно готовы и отточены», — сказала Билотайте.

По данным Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), накануне в Польшу пытались проникнуть четыреста пятьдесят нелегальных мигрантов. Между тем на литовской границе развернули семерых иностранцев.

Литовские пограничники говорят, что мигранты пытались проникнуть в Польшу несколькими группами по несколько сотен человек, вели себя агрессивно, и им пришлось прибегнуть к помощи армии.

«Коллегам удалось успешно разрешить этот конфликт и не допустить проникновения нелегальных мигрантов», - сообщил журналистам глава СОГГЛ Рустамас Любаевас. - Нарушение произошло (...) на участке границы, который еще оборудуется, вся инфраструктура там еще не полностью развита, поэтому нелегальные мигранты пытались с применением силы прорваться через концертину".

По его словам, мигранты забрасывали пограничников камнями и были вооружены самодельными инструментами. Жертв удалось избежать.

Билотайте заявила, что у нее нет разведывательной информации о том, что подобные случаи нарушения границы могут иметь место и вблизи литовской границы.

«Но из того, что мы наблюдаем на границе с Польшей, мы видим тенденцию, что если этих лиц не пропустят, остается риск того, что этих лиц могут быть организованно толкать на нашу территорию или территорию Латвии», - сказал министр.

Она полагает, что появление группы мигрантов на границе с Польшей было организовано белорусским режимом и пограничниками.

По словам Любаеваса, миграционные тенденции в регионе негативные, но необходимости задействовать литовскую армию пока нет.

В Польше ежедневно фиксируется около двухсот пятидесяти попыток пересечения границы, а в Литве такие попытки единичны.

Приток мигрантов в восточные страны Евросоюза из Беларуси начался в 2021 году, и в его организации Запад обвиняет минский режим.

За этот период литовские пограничники развернули более 22 тысяч мигрантов. В этом году пограничники предотвратили въезд в Литву из Беларуси в несанкционированных местах 160 нелегальных мигрантов. Некоторые иностранцы пытались нелегально пересечь границу не один раз.