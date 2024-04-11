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Из тюрьмы на Коморских островах бежали десятки заключенных

  • 11.04.2024, 21:10
Из тюрьмы на Коморских островах бежали десятки заключенных

38 осужденных покинули учреждение через главный вход.

Почти 40 заключенных сбежали из тюрьмы в Морони — столице Союза Коморских островов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру и правительство страны.

38 осужденных покинули учреждение через главный вход. Государственный прокурор страны Али Мохамед Джунаид, что причиной побега стала халатность охранников.

В правительстве предположили, что побег был подготовлен заранее.

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