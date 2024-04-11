Витебск стал самой аномально теплой точкой мира

Витебск стал самой аномально теплой точкой мира1
- 11.04.2024, 22:00
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Как такое может быть?
Белорусский Витебск возглавил рейтинг самых аномально теплых мест на планете Земля.
Отклонение от климатической нормы 10 апреля составило +15,1°С – такого скачка температуры не было ни в одном населенном пункте мира.
Данные об аномальной жаре в Витебске привел справочно-информационный портал «Погода и климат».
Если посмотреть среднесуточную температуру воздуха за 10 апреля 2024 года, то рейтинг самых горячих городов выглядел так:
Витебск (Беларусь) – +15,1°С
Плавск (Тульская область, Россия) – +14,7°С
Вязьма (Смоленская область, Россия) – +14,7°С
Мосальск (Калужская область, Россия) – +14,6°С
Тандер-Бэй (Онтарио, Канада) – +14,5°С.
Ранее портал Tochka.by писал, что над Беларусью нависло пылевое облако из Сахары. Из-за географического положения страны трансграничный перенос загрязняющих веществ на большие расстояния оказывает значительное воздействие на качество воздуха.
Несмотря на то что пыль обычно остается в верхних слоях атмосферы и не опускается в нижние, на этот раз сильный перенос мелких частиц песка из Сахары произошел из-за сильного южного ветра.