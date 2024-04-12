Иран пообещал «контролируемо» атаковать Израиль 12.04.2024, 7:58

Тегеран передал «послание» Вашингтону.

Иран дал понять Вашингтону, что ответит на вероятное нападение Израиля на его посольство в Сирии таким образом, чтобы избежать серьезной эскалации, и не будет действовать поспешно, сообщают иранские источники.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По информации источников издания, послание Ирана Вашингтону передал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан во время визита в арабское государство Персидского залива Оман, которое часто выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном.

Знакомый с американской разведкой источник, не знал о сообщении, переданном через Оман. Но по его словам, Иран «очень четко дал понять», что его ответ на нападение на посольство в Дамаске будет «контролируемым» и «не эскалационным». И что он планирует «использовать региональных марионеток для проведения ряда нападений на Израиль».

Угроза нападения Ирана на Израиль

1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии Дамаску было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала. Одним из погибших военных оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал «жесткий» ответ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет себя защитить и будет действовать по принципу: «Тот, кто нападает на Израиль или планирует напасть, пострадает сам».

Израиль предупредил Иран, что в случае атаки со своей территории, страна нанесет ответные удары.

Тем временем Иран обратился к США с просьбой не вмешиваться в атаку по Израилю.