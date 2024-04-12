Банки Китая начали массово блокировать платежи российских компаний за электронику 12.04.2024, 9:39

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И разослали письма производителям.

Китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты для сборки электроники, в том числе за детали для серверов, систем хранения данных и ноутбуков, рассказали «Коммерсанту» источники на рынке.

По их словам, китайские партнеры с конца марта стали присылать письма отечественным производителям электроники, в которых сообщают, что оплата от российских юрлиц через китайские банки не проходит.

Оплата блокируется «даже у тех организаций, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов для сборки электроники с российскими клиентами», отметил один из собеседников издания. «Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне», — добавил он.

Проблемы с оплатой подтвердили в IT-холдинге Fplus и АО «Суверенная мобильная инициатива Холдинг». По словам основателя последнего Александра Калинина, с декабря 2023 года азиатские финансовые структуры «не пропускали оплату товаров со стороны российских юрлиц на поставки готовой продукции» — компьютеры, системы хранения данных, серверы и др., а с начала апреля возникли проблемы с компонентами и «кит-наборами».

«Отечественные разработчики, которые заказали компоненты из Китая, не могут приступить к финальной сборке своей продукции в РФ», — отметил Калинин. По его мнению, в ситуацию должен вмешаться Центробанк и «договорится с китайской стороной о проведении оплаты».

Китайские банки начали отказываться от работы с Россией и ужесточать контроль операций из-за угрозы вторичных санкций США в январе этого года. Проблемы проведения платежей через китайские банки наблюдаются практически по всем товарам и услугам, говорит председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«В декабре 2023 года американский регулятор собрал глав китайских банковских организаций и пригрозил вводом против них санкций в случае выявления сотрудничества с российскими юрлицами. Поэтому пока перспективы не радужные», — отметил Манкевич.

Проблема с платежами в Китай «стала нарастать примерно с февраля и, можно сказать, достигла апогея в апреле», говорит президент таможенно-логистического брокера КВТ Юлия Шленская. По ее оценке, более чем у половины импортеров не доходят платежи до китайских получателей вне зависимости от того, под санкциями ли товар, банк-отправитель и какой китайский банк используется китайским поставщиком. В связи с этим отгрузки товаров из Китая упали примерно втрое, при этом до сих пор не было найдено схем оплаты, чтобы платеж доходил наверняка, заключила Шленская.

«В ближайшие два—три месяца не будет никаких отгрузок компонентов и комплектов для сборки в адрес любого российского производителя», — говорит источник «Коммерсанта» среди российских производителей электроники. По его словам, сейчас прорабатываются альтернативные сценарии оплаты, но существующая проблема «затягивает производство отечественной электроники примерно на полгода».