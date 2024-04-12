Дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ 12.04.2024, 10:41

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Один из беспилотников упал на территорию завода.

В России пожаловались на очередную атаку дронов на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. В ночь на 12 апреля атаковать предприятие пытались четыре БпЛА.

Один из них упал на территорию НПЗ. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Согласно официальным заявлениям местных властей, пострадавших и разрушений якобы нет, а все дроны, мол, были сбиты.

При этом какой именно объект подвергся атаке, губернатор Ростовской области Василий Голубев не уточнил.

«Об уничтожении 4 БПЛА в Новошахтинске Ростовской области сегодня ночью, 12 апреля, отчитался глава региона. Он добавил, что пострадавших и повреждений нет. Какой именно объект был атакован, губернатор не уточнил. Как сообщают источники ASTRA в экстренных службах региона, все четыре БПЛА атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов. Один из сбитых дронов упал на территорию завода», – пишет ASTRA.

Согласно сообщению Голубева, атака происходила около 3 часов ночи по минскому времени.