День космонавтки 8 Ирина Халип

12.04.2024, 11:11

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Ирина Халип

«Валентине Терешковой за полет космический…»

В том, что сейчас весь Минск утыкают «бюстами на родине героя», я и не сомневалась: вот теперь у нас есть не только многострадальный космический спутник «Белка», который навернулся при первом же запуске, но и настоящая героическая белоруска в космосе.

Стоило Марине Василевской улететь и прилететь, как Лукашенко присвоил ей звание героя Беларуси, а скульптор Иван Миско начал работать над скульптурной композицией. Марину Василевскую отольют из бронзы и воткнут куда-нибудь в центр города рядом с домом Чижа или недоделанным «Кемпински». Потом ее назначат сенатором или депутатом и назовут ее именем пионерский отряд. Все только начинается.

Вернее, уже началось: Лукашенко повез ее в Москву на собственном самолете встречаться с Путиным. Думаю, что не только с бронзовыми статуями все будет в порядке

«Валентине Терешковой

За полет космический

Подарил Хрущев Никита

Хрен автоматический».

Эта частушка начала гулять по СССР после полета Валентины Терешковой. Кстати, решительно не понимаю тех соотечественников, которые захлебываются восторгами в социальных сетях по поводу того, что в Беларуси наконец появилась своя космонавтка. Наша женщина в космосе, сдвигаем бокалы, это успех! Пусть в это время умирает в СИЗО бывший десантник, ждущий суда за комментарии «Беларусь была і будзе жыць» и «Слава Украине!», пусть в горсуде готовят процесс над молоденькой учительницей белорусского языка, которой за возможный донат грозит десять лет, но зато наша женщина на орбите! Так вот, любители государственных успехов, спешу вас разочаровать: первая белоруска в космос слетала за полвека до того, как вы проснулись. Ее зовут Валентина Терешкова.

Ее папа – из Белыничского района, мама – из Дубровенского. Как они оказались в тридцатые годы в Ярославле, не имеет значения. Но во всех энциклопедиях всегда об этом писали. Да, Терешкова – белоруска. И не просто первая женщина-космонавт, но и единственная в истории женщина, которая провела космический полет в одиночку. «Подарил Хрущев Никита…» Но нам же с вами совершенно не хочется признавать, что эта жуткая тетка из «Единой России», всю жизнь после полета просидевшая в президиумах, инициировавшая «обнуление» Путина, внесенная во все санкционные списки цивилизованного мира, - белоруска. Конечно, противно, я с этим согласна. Но на то мы и народ, что рождаем всяких – и героев, и негодяев, - как и все остальные народы мира. И откреститься от вторых невозможно. Точно так же мы пытались убедить себя в том, что это не наши соотечественники били нас в августе двадцатого – это наверняка Путин свою Росгвардию прислал. Потом, когда каратели-соотечественники перестали скрывать имена и лица, а начали, наоборот, высказываться и публично наслаждаться пытками и унижениями политзеков, многие испытывали, кроме ненависти, еще и страшное разочарование: как же, это ведь они с нами в соседних подъездах живут? Да не может быть такого! Это как если бы евреи объявили, что советская садистка Розалия Землячка – на самом деле переодетая арабка из Газы.

Так что Терешкова, как и всяческие Балабы, - белоруска, уж не обессудьте. То есть первая белоруска побывала в космосе в 1963 году, а вовсе не в 2024. Но кое-что общее между ними есть. Валентина Терешкова после полета благодарила лично Никиту Хрущева и пленум ЦК КПСС. А Марина Василевская говорила, что ей в полете очень помогала поддержка Лукашенко. Вроде 60 лет прошло, а белорусские космонавтки всё талдычат об одном и том же, все благодарят партию и правительство, все смотрят вдаль бронзовыми глазами со статуй, все так же принимают подарки от Хрущева Никиты и Лукашенко Александра, как в той частушке.

Кстати, насчет того приспособления, которое, согласно частушке, Хрущев подарил Терешковой. Такое же приспособление незадолго до президентских выборов 1994 года депутат Лукашенко спер у стюардессы, когда парламентская делегация ехала в Китай. Тоже, между прочим, в полете, пусть даже не космическом.

Ирина Халип, специально для Charter97.org