Ученые разгадали загадку инженерного гения термитов 1 12.04.2024, 12:12

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фото: photopendel.ru

Насекомые способны возводить сложные структуры.

Международная группа ученых из Великобритании, Франции и Италии выяснила, каким образом термитам удается строить огромные сооружения с продуманной вентиляцией и галереями, координируя работу миллионов насекомых. Исследование опубликовано в научном журнале eLife.

Для проведения лабораторного эксперимента на термитах специалисты создали небольшие арены с искусственными конструкциями разной высоты и формы, используя влажную глину.

Наблюдения показали, что термиты целенаправленно создают структуры со значительной кривизной поверхностей. Однако было непонятно, как существа так точно оценивают кривизну возводимых ими структур.

Исследователи предположили, что насекомые полагаются на испарение воды и влажность.

Термиты очень чувствительны к уровню влажности из-за своего тонкого экзоскелета и мягкой кожи. Содержание воды в атмосфере ниже уровня 70% может быть для них губительным.

Чтобы проверить догадку, ученые пропитали глину на тестовых площадках солевым раствором. Когда вода улетучивалась из состава, она оставляла кристаллы соли в местах наибольшего испарения — ими оказались концы колонн и углы стен. Эти точки совпали с местами, которые постоянно выбирали термиты для продолжения строительства.

Специалисты отметили, что их открытие служит примером очень простого природного решения очень сложной проблемы.