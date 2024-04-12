В Оренбурге завыли сирены: началась массовая эвакуация 12.04.2024, 12:58

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Вода полностью затопила несколько кварталов.

Сирена зазвучала в российском Оренбурге — из-за подтопления нового жилого квартала «Гранд-парк», которое началось утром в пятницу. Ранее сирены звучали в частном секторе, власти призывали людей к эвакуации, сообщает ВВС.

На этот раз мэр города Сергей Салмин о обратился к жителям «Гранд-парка», поселков им Куйбышева и Солнечный, 23-го микрорайона и жителям еще нескольких улиц.

«Срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!» — призвал мэр. Его предыдущие обращения также были записаны в таком же тревожном ключе, но масштабного затопления в кварталах с многоэтажной застройкой в Оренбурге пока нет.

Власти ожидают, что пик наводнение придется на пятницу. «За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 сантиметров и сейчас составляет 1143 [сантиметра]. Эти значения опасны», — сообщил мэр.