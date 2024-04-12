В России завели дело на правнучку легендарного летчика Чкалова
- 12.04.2024, 13:36
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После доноса.
На правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову Следственный комитет РФ завел дело «о призывах к терроризму».
Это случилось после заявления, которое на нее написал профессиональный российский доносчик Виталий Бородин, известный своими жалобами в органы на популярных россиян, выступающих против развязанной Путиным войны, таких как Алла Пугачева, Семен Слепаков и других.
Как сообщает ASTRA, донос был составлен после интервью Богдановой.
В нем она сказала, что не против удара по центрам принятия решений в Москве и, в частности, по Лубянке.
В заявлении Бородина говорится, что Богданова волонтерит для ВСУ и призвала нанести ядерный удар по Москве.
Следователи увидели в словах правнучки Чкалова состав преступления.
Отметим, Дарья Богданова живет в Бельгии и выступает против российского вторжения в Украину.