В России завели дело на правнучку легендарного летчика Чкалова 12.04.2024, 13:36

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Дарья Богданова

После доноса.

На правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову Следственный комитет РФ завел дело «о призывах к терроризму».

Это случилось после заявления, которое на нее написал профессиональный российский доносчик Виталий Бородин, известный своими жалобами в органы на популярных россиян, выступающих против развязанной Путиным войны, таких как Алла Пугачева, Семен Слепаков и других.

Как сообщает ASTRA, донос был составлен после интервью Богдановой.

В нем она сказала, что не против удара по центрам принятия решений в Москве и, в частности, по Лубянке.

В заявлении Бородина говорится, что Богданова волонтерит для ВСУ и призвала нанести ядерный удар по Москве.

Следователи увидели в словах правнучки Чкалова состав преступления.

Отметим, Дарья Богданова живет в Бельгии и выступает против российского вторжения в Украину.