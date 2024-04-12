«Ставили на флаг, били всем кабинетом» 1 12.04.2024, 14:50

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Политзаключенная в письме на куске туалетной бумаги рассказала о пытках.

Источники «Белсата» передали редакции письмо от политзаключенной Екатерины Новиковой. На куске туалетной бумаги Екатерина описала свое задержание и дальнейшее заключение.

Екатерина Новикова

Фота: Spring96.org

Екатерину Новикову задержали в начале лета 2023 года. Ее схватили в одной ночнушке, в которой она находилась в СИЗО до первой передачи от родных.

Екатерину Новикову, по данным «Вясны», судили по семи статьям: от «разжигания вражды» до «насилия против милиционера». Процесс вела судья Елена Шилько, в итоге присудившая 6,5 лет заключения и штраф 3000 белорусских рублей, которые Екатерина должна выплатить в качестве компенсации «потерпевшим».

В письме на куске туалетной бумаги Екатерина пишет, что при задержании ее бил сотрудник ГУБОПиКа Иван Василевич, затем в штабе ГУБОПиКа на Революционной, 3 ее «ставили на флаг, били всем кабинетом». Сказали, что бьют за ее интервью, за телеграм-канал и за ее обращения.

Письма ей почти не доходят. Новикова пишет также, что «рисунки запретили».

«Я упала со второго этажа кровати, головой о деревянную полку, — рассказывает заключенная. — Снимок сделали, но больше месяца не сообщают результат».

Новикова пишет, что пострадавшими в ее деле выступают те, от кого она сама пострадала в 2020 году. Судья и прокурор, вспоминает она, «топили за Лу» (активно выступали за Александра Лукашенко) и унижали ее как могли. Она также подозревает, что сын ее первого адвоката работает на ГУБОПиК, двух своих адвокатов она называет «никакими».