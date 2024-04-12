В Москве взорвали в машине предателя Украины, экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова 4 12.04.2024, 14:51

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Василий Прозоров

Он перешел на сторону РФ и сотрудничал со спецслужбами Кремля.

В Москве 12 апреля взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Он принадлежал Василию Прозорову, предателю из числа бывших сотрудников СБУ, который с 2014 года работал в РФ, а впоследствии сбежал на территорию РФ, сообщает obozrevatel.com.

Машина взорвалась, когда предатель повернул ключ в замке зажигания, по предварительным данным он выжил. Об этом сообщает российские СМИ со ссылкой на собственные источники.

О взрыве в одном из районов Москвы автомобиля Toyota Land Cruiser Prado российские СМИ сообщили 12 апреля. Изначально в качестве причины ЧП назывался возможный порыв подземной газовой трубы.

«Эта версия рассматривается параллельно с версией покушения на владельца внедорожника. Один из экспертов предположил, что газ мог скопиться под днищем и в полостях автомобиля, а при запуске зажигания, воспламениться», – написали в росСМИ.

ийские следователи решили остановиться на версии со взрывным устройством. Об этом, пишут пропагандисты, свидетельствовало то, что эпицентр находился близко к водительскому сидению.

Кроме того, в «Мосгазе» опровергли проблемы с коммуникациями.

«Газовые коммуникации целы, всё работает в штатном режиме. К происшествию никакого отношения газовые сети не имеют. Бригада оперативно выезжала на место и подтвердила этот факт», – заявили коммунальщики.

Чуть позже СМИ назвали имя владельца взорвавшегося автомобиля: им оказался бывший сотрудник СБУ Украины Василий Прозоров.

«Мужчина несколько лет назад перебрался в Россию, а до этого, по его собственным словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе АТО на востоке Украины. Сегодня его иномарка взорвалась, едва мужчина повернул ключ в замке зажигания. По основной версии – сработало взрывное устройство. Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство», – отмечено в сообщении.

После побега в РФ Прозоров «гастролировал» по пресс-конферениях, рассказывая, как работал на оккупантов.

Сам предатель, судя по сообщениям, выжил. По данным оппозиционного российского издания ASTRA, ему повредило ноги.