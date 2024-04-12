Уровень реки Урал под Оренбургом превысил опасную отметку 7 12.04.2024, 18:33

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На 224 см.

Уровень воды в реке Урал превысил опасное значение на 224 см, сообщили власти Оренбургского района.

По их данным, к 18:00 по Минску уровень воды достиг 1154 см, превысив опасную отметку на 224 см. Так, с 8:00 вода поднялась на 25 см, из них за последние три часа — на 3 см.

Ранее днем власти объявили эвакуацию в поселке Газодобытчиков Оренбургского района из-за риска прорыва дамбы. Там уточнили, что через сооружение начали просачиваться грунтовые воды, которые подмывают насыпь.

В начале апреля в Оренбургской области начался паводок из-за потепления и быстрого таяния льдов. Вечером 5 апреля в Орске прорвало насыпную дамбу. В регионе действует режим ЧС федерального значения. К утру 12 апреля в Оренбуржье остаются подтоплены 11,7 тыс. жилых домов и 15 тыс. приусадебных участков.