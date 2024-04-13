РФ во второй раз с начала года протестировала способную долететь до США ядерную ракету 13.04.2024, 4:02

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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты провели с полигона Капустин Яр.

Российские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, заявили в Минобороны РФ.

«Боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса. Цель пуска — испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет», — говорится в сообщении.

Там добавили, что учебная ракета поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В военном ведомстве не стали уточнять модель ракеты.

1 марта был проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты передвижного комплекса «Ярс». Как отмечало Минобороны, целью учений, первых в 2024 году, стало «подтверждение тактико-технических и летных характеристик» «Ярса», а в ходе их подготовки военные Йошкар-Олинского ракетного соединения отработали порядок передислокации стартовой батареи передвижного комплекса.

В конце прошлого года командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявлял, что российские военные намерены провести в 2024 году семь пусков межконтинентальных баллистических ракет.

По оценкам Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), на начало 2023 года Россия имела на вооружении 171 пусковую установку «Ярс». На эти комплексы с дальностью более 11 тысяч км приходилось более половины всех стратегических носителей наземного базирования (321) и около четверти всех ядерных боеголовок (684 из 2673).

В прошлом году Минобороны дважды тестировало «Ярсы»: в декабре проходили учения, в ходе которых комплексы провели 100-километровый марш, а в октябре ракеты «Ярсов» запускали в рамках общей тренировки стратегических сил, которой руководил Путин.

29 февраля в ходе послания Федеральному собранию российский президент заявил, что ядерное оружие России находится в состоянии «полной готовности» к гарантированному применению, и пригрозил «уничтожением цивилизации» в случае, если в Украину отправятся западные войска. «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории», — сказал Путин.