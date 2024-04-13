Что можно и нельзя делать на Ипатия Чудотворца, который называют Огнище 3 13.04.2024, 8:15

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Православная церковь 13 апреля вспоминает святого Ипатия.

Православная церковь 13 апреля вспоминает святого Ипатия. В народе празднуют день Ипатия Чудотворца, однако есть еще одно название – Огнище. Оно связано с тем, что в указанный день сжигали остатки неиспользованный веток, которые были срублены зимой.

Что нельзя делать 13 апреля

В день Ипатия Чудотворца женщинам запрещено заниматься рукоделием, а также шитьем. Не следует оставлять в доме беспорядок, разбрасывать вещи. Нельзя сплетничать и наговаривать на родных и близких. Супругам не рекомендуется отдельно спать друг от друга 13 апреля. Считается, что это может грозить длительным расставанием.

Что можно делать 13 апреля

По традиции, в Огнище сжигали не только старые ветки, но также и старые вещи. Кроме того, женщины молились святому и просили о рождении детей. Также в день Ипатия Чудотворца старались починить все то, что было неисправно в доме.

Согласно приметам, если облака висят низко, то ждали заморозков. Солнечный день предвещает теплое лето. В том случае, если идет дождь, то и лето будет дождливым.