закрыть
13 апреля 2024, суббота, 9:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что можно и нельзя делать на Ипатия Чудотворца, который называют Огнище

3
  • 13.04.2024, 8:15
  • 1,922
Что можно и нельзя делать на Ипатия Чудотворца, который называют Огнище

Православная церковь 13 апреля вспоминает святого Ипатия.

Православная церковь 13 апреля вспоминает святого Ипатия. В народе празднуют день Ипатия Чудотворца, однако есть еще одно название – Огнище. Оно связано с тем, что в указанный день сжигали остатки неиспользованный веток, которые были срублены зимой.

Что нельзя делать 13 апреля

В день Ипатия Чудотворца женщинам запрещено заниматься рукоделием, а также шитьем. Не следует оставлять в доме беспорядок, разбрасывать вещи. Нельзя сплетничать и наговаривать на родных и близких. Супругам не рекомендуется отдельно спать друг от друга 13 апреля. Считается, что это может грозить длительным расставанием.

Что можно делать 13 апреля

По традиции, в Огнище сжигали не только старые ветки, но также и старые вещи. Кроме того, женщины молились святому и просили о рождении детей. Также в день Ипатия Чудотворца старались починить все то, что было неисправно в доме.

Согласно приметам, если облака висят низко, то ждали заморозков. Солнечный день предвещает теплое лето. В том случае, если идет дождь, то и лето будет дождливым.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину Владимир Цыбулько