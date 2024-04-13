США запретили импорт российского алюминия, меди и никеля 13.04.2024, 8:38

1,212

Вашингтон и Лондон также запретили торговать этими металлами на лондонской и чикагской биржах.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства, следует из сообщения на сайте ведомства.

Также американским компаниям теперь запрещено оказывать услуги по приобретению этих металлов, осуществлять их экспорт, реэкспорт, продажу или поставки. Кроме этого, Вашингтон запретил оказывать гарантийные услуги по приобретению российских металлов на мировой бирже металлов. По-прежнему разрешен импорт алюминия, никеля и меди российского происхождения, которые были произведены до 13 апреля 2024 года.

Из-за санкций Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (СME) не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России, говорится в отдельном заявлении американского Минфина. «Биржи металлов играют центральную роль в содействии торговле промышленными металлами по всему миру. Предпринимая совместные действия, США и Великобритания лишают Россию и ее производителей металлов важного источника доходов», — подчеркнули в министерстве.

США уже практически обнулили импорт российских алюминия, никеля и меди и изделий из них. В 2023 году суммарный импорт этих категорий составил лишь $70 млн, в январе-феврале 2024 года был ввезен только российский алюминий на сумму $0,1 млн. Для сравнения: в 2021 году США закупили меди и медных изделий из России на сумму $100 млн, никеля и изделий из него — на $158 млн, алюминия и алюминиевых изделий — на $612 млн (данные госстатистики США).

Американские биржи металлов должны перестать принимать алюминий, медь и никель из России, произведенные после 13 апреля. Кроме того, американские лица не должны оказывать услуги, направленные на приобретение этих российских металлов с целью физической поставки в рамках исполнения производных инструментов, а трейдеры США не вправе получать новый российский металл по поставочным опционам и фьючерсам. Существующие запасы этих российских металлов на биржах могут продолжать торговаться.

Как говорится в сообщении правительства Великобритании, российский экспорт металлов в 2022 году составлял $25 млрд, в 2023 году уменьшился до $15 млрд «в связи с усилиями стран G7 и союзников». Великобритания запретила импорт российских меди, алюминия, никеля и ряда других металлов в декабре 2023 года. Теперь Лондонская биржа металлов больше не сможет обеспечивать торговлю этими металлами (кроме существующих запасов).

На Россию приходится около 9% мирового производства никеля, 5% алюминия и 4% меди. В феврале прошлого года президент США Джо Байден объявил о введении заградительных пошлин на импорт из России более 100 наименований продукции, включая металлы, полезные ископаемые и продукты химической промышленности. С 10 марта 2023 года власти США ввели пошлину в 200% на импорт российского алюминия и изделий из него. Пошлина на медь и никель удвоилась с 35 до 70%

Крупнейший производитель никеля в России и в мире — «Норникель». По итогам 2022 года на Европу пришлось 47% продаж компании, еще 15% — на Северную и Южную Америку, на Россию и СНГ — 8%.

В числе лидеров по производству алюминия в России и в мире — компания UC Rusal, которая также не включена в санкционные списки США. Компания является единственным производителем первичного алюминия в РФ. По итогам 2023 года компания увеличила продажи алюминия и сплавов на 6,6%, до 4,153 млн т, производство алюминия также выросло на 0,3% и составило 3,85 млн т.

Крупнейшими производителями меди в России являются «Норникель», «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК), и «Русская медная компания». Последние две уже находятся под американскими санкциями.