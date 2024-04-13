Ученые изобрели способ консервации сыра, который не предусматривает антибиотики 5 13.04.2024, 9:14

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Этот способ позволяет хранить продукт в холодильнике до 45 суток.

Команда ученых из Египта, Польши, ОАЭ разработала в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск) способ биоконсервации белого сыра, который не предусматривает применение антибиотиков, но при этом позволяет хранить продукт в холодильнике до 45 суток. Об этом ТАСС сообщил профессор кафедры «Технология и организация общественного питания» Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Собхи Ахмед Азаб Аль-Сухайми.

«Мы совместно с коллегами из Египта, ОАЭ и Польши успешно разработали и обосновали новую технологию приготовления белого сыра, которая делает его устойчивым к грибковым и бактериальным заражениям без применения каких-либо антибиотиков. По сути, это способ биоконсервации сыра», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что современный рынок молочных продуктов диктует условия для того, чтобы современные сыры как можно дольше оставались безопасными для потребителей и сохраняли товарно-вкусовые качества. При этом добавление консервантов и антибиотиков считается устаревшим подходом.

«Решая эту задачу, мы с коллегами разработали четыре комбинации лактобактерий и их бактериоцинов. Полученные в ходе эксперимента сыры подвергались исследованиям с помощью электронного микроскопа, а также проводился текстурный анализ по международным стандартам. В результате был получен образец сыра, который может храниться до 45 суток в холодильнике и оставаться устойчивым к золотистому стафилококку и другим опасным бактериям», - отметил собеседник агентства.

По словам ученого, новый способ консервации основан на оптимальном соотношении полезного штамма лактобактерии MG847589 и вырабатываемых им бактериоцинов.