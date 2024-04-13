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Под угрозой затопления оказался российский Южно-Сахалинск

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  • 13.04.2024, 9:57
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Под угрозой затопления оказался российский Южно-Сахалинск

Из-за подъема уровня воды в реке Сусуя.

В нижней части Южно-Сахалинска 14 апреля прогнозируют затопление сельскохозяйственных угодий и дорог из-за подъема уровня воды в реке Сусуя. Об этом сообщило управление МЧС по Сахалинской области.

Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий подъема уровня воды, приготовили к реагированию.

Ведомство рекомендовало жителям низкопойменных районов подготовиться к возможному подтоплению, сделать запас продуктов и воды, а также отложить выезды на рыбалку и охоту.

В ряде регионов России из-за сильного весеннего паводка затапливает населенные пункты. Так, например, в Оренбургской области из-за затоплений действует режим ЧС федерального значения. По данным регионального правительства, наиболее сложная ситуация сложилась в Орске, Оренбурге, Бузулуке, Бузулукском, Оренбургском и Илекском районах.

В Оренбурге в зоне подтопления находятся более 2 тыс. домов и почти 4 тыс. приусадебных участков. В Орске затоплены свыше 5 тыс. жилых домов.

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