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Глава МИД Алейник увидел рост военных формирований НАТО у границ Беларуси

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  • 13.04.2024, 10:22
  • 4,174
Глава МИД Алейник увидел рост военных формирований НАТО у границ Беларуси

Сергей Алейник напуган количеством складируемых боеприпасов и воздушной разведкой.

Министр иностранных дел Сергей Алейник во время заседания Совета министров иностранных дел СНГ сообщил про рост военных формирований НАТО у границ Беларуси.

Он акцентировал внимание на том, что сейчас открыто делается ставка на фактор силы, добавив, что дипломатическому инструментарию просто не остается места. По его словам, у северо-западной границы Беларуси возводятся противотанковые рвы, огневые позиции. Кроме того, он уточнил, что в угрожающих количествах складируются боеприпасы, а также постоянно проводится воздушная разведка.

– Фиксируем также совершенно необоснованный рост числа военных формирований на приграничной территории.

В качестве примера министр иностранных дел привел следующий. Так, на учениях НАТО «Квадрига-2024», который состоялись на полигоне Пабраде (Литва), были сосредоточены три батальона из США и Германии в 15 километрах от госграницы Беларуси.

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