Япония осудила «ядерную риторику» России 4 13.04.2024, 10:50

2,080

Токио напомнил о Хиросиме и Нагасаки.

Япония не смирится с ядерными угрозами со стороны России, катастрофы, которые произошли в Хиросиме и Нагасаки, не должны повториться, заявила представитель государства на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западных вооружений Киеву, ее слова передает пресс-служба организации.

«Представитель Японии осудила неоднократную ядерную риторику Москвы, отметив, что ее страна, пострадавшая от атомных бомбардировок во время войны, никогда не смирится с ядерными угрозами, не говоря уже о каком-либо применении ядерного оружия», — говорится в сообщении ООН.

«Катастрофы в Хиросиме и Нагасаки никогда не должны повториться», — заявила представитель страны.

В конце февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что западные страны должны понимать, что у России есть ядерное оружие, способное «поражать цели на их территории».

«Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. <...> И все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации», — сказал президент.

В марте он вновь заявил, что Россия с технической точки зрения готова к ядерной войне.