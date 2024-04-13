В Сиднее мужчина с ножом напал на людей в торговом центре 2 13.04.2024, 11:36

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Погибли до шести человек.

Неизвестный напал с ножом на людей в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея, сообщает ABC. Sydney Morning Herald пишет, что в результате нападения погибли до шести человек. Людей эвакуировали.

Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что экстренные службы были вызваны в Westfield Bondi Junction около 16:00 после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям.

ABC передает, что некоторые посетители в первые минуты заперлись в магазинах и подсобных помещениях. По словам одного из покупателей, который был в ТЦ вместе со своими детьми, он услышал два выстрела, после чего все побежали.

Служба скорой помощи Нового Южного Уэльса сообщает, что по меньшей мере семь человек были госпитализированы с ножевыми ранениями, в том числе девятимесячный ребенок. Sydney Morning Herald пишет, что в больницы были доставлены восемь пострадавших, в том числе ребенок.

Владелец одного из магазинов рассказал Sydney Morning Herald, что видел, как полицейские застрелили человека с ножом. Полиция проверит, действовал ли нападавший в одиночку.

Исполняющая обязанности премьер-министра Пенни Шарп заявила, что «шокирована сообщениями о многочисленных пострадавших» в Bondi Junction. «Мои мысли и мысли правительства Нового Южного Уэльса сейчас с пострадавшими, их семьями и службами быстрого реагирования, а также с теми, кто был свидетелем этих ужасных событий», — говорится в ее заявлении.