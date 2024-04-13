Двойной удар по ВС РФ в Луганске: что известно

Двойной удар по ВС РФ в Луганске: что известно1
- 13.04.2024, 15:18
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ВСУ использовали «новый тип ракет»?
Во временно оккупированном Луганске днем 13 апреля прогремели два мощных взрыва, в том числе в районе машиностроительного завода, после этого над городом был виден столб дыма. Впоследствии появились сообщения об ударе по ремонтной базе оккупантов и поражении месторасположения захватчиков.
Об этом пишут местные паблики и ряд Telegram-каналов. Российские пропагандисты заявили о «ракетном ударе ВСУ» по автостанции и предприятию, молниеносно «установив», что по Луганску ударили немецкими ракетами Taurus, которые Берлин упорно отказывается передать Украине.
О том, что Луганск могла посетить «бавовна», около 11:30 по минскому времени.
По данным журналиста Дениса Казанского, прилетело по казарме российских оккупантов.
«Из Луганска сообщают о прилете по располаге российских военных. С места удара поднимается дым», – написал он.
Позже Казанский отметил мощность взрыва.
«Прилет в Луганске довольно мощный. Напоминает КАБ. В месте прилёта начался пожар», – написал журналист.
После взрыва, сообщают местные жители, оккупанты в облцентре начали глушить связь.