Двойной удар по ВС РФ в Луганске: что известно 1 13.04.2024, 15:18

3,550

ВСУ использовали «новый тип ракет»?

Во временно оккупированном Луганске днем 13 апреля прогремели два мощных взрыва, в том числе в районе машиностроительного завода, после этого над городом был виден столб дыма. Впоследствии появились сообщения об ударе по ремонтной базе оккупантов и поражении месторасположения захватчиков.

Об этом пишут местные паблики и ряд Telegram-каналов. Российские пропагандисты заявили о «ракетном ударе ВСУ» по автостанции и предприятию, молниеносно «установив», что по Луганску ударили немецкими ракетами Taurus, которые Берлин упорно отказывается передать Украине.

О том, что Луганск могла посетить «бавовна», около 11:30 по минскому времени.

По данным журналиста Дениса Казанского, прилетело по казарме российских оккупантов.

«Из Луганска сообщают о прилете по располаге российских военных. С места удара поднимается дым», – написал он.

Позже Казанский отметил мощность взрыва.

«Прилет в Луганске довольно мощный. Напоминает КАБ. В месте прилёта начался пожар», – написал журналист.

После взрыва, сообщают местные жители, оккупанты в облцентре начали глушить связь.