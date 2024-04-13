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Путин пытается подкупить военных: разведка Британии озвучила важный нюанс

  • 13.04.2024, 15:35
Путин пытается подкупить военных: разведка Британии озвучила важный нюанс

Это сильно ударит по болевой точке России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о льготах для мобилизованных оккупантов. Они, в частности, направлены на то, что стимулировать больше новобранцев уезжать на фронт, а также ограничить критику со стороны жен погибших военных. Впрочем, это может обернуться ударом для российской экономики в долгосрочной перспективе.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что речь идет сразу о двух законах. Первый освободил оккупантов от уплаты процентов по потребительским кредитам и ввел кредитные каникулы. Это следует из закона от октября 2022 года, который освободил мобилизованных и других участников вторжения в Украину от начисления штрафов за просрочку платежей за жилье, коммунальные услуги, кредитам и долгам по кредитным картам.

«Кремль, вероятно, ввел эти законы в надежде усмирить российских военнослужащих, финансово стимулируя больше новобранцев присоединиться к боям в обмен на государственные льготы и ограничить критику со стороны жен погибших военнослужащих», — говорится в сообщении.

Британские аналитики подчеркнули, что подписанные законы, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для экономической ситуации в России.

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