Иран захватил израильский корабль под флагом Португалии в Ормузском проливе 13.04.2024, 15:54

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Спецназ КСИР высадился на борт с вертолета «Ми-17».

В субботу, 13 апреля, в Ормузском проливе Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана напал на гражданское судно.

Был захвачен контейнеровоз MSC ARIES, который ходит под флагом Португалии.

Как пишет The Guardian, на видеозаписи, опубликованной агентством AP, видно, как спецназ КСИР с вертолета высаживается на судно в Ормузском проливе.

MSC ARIES, загруженный под завязку контейнерами с товарами, шел из Объединенных Арабских Эмиратов в Индию.

Во время прохождения Ормузского пролива на борт высадился десант КСИР с вертолета «Ми-17». Один из членов экипажа снял этот момент на видео.

Корабль MSC ARIES заинтересовал иранцев, предположительно, из-за своей возможной связи с миллиардером Израиля Эяля Эфера.

Судно якобы принадлежит его компании Zodiac Group, подтверждения чему на данный момент нет.

В Тегеране пока не комментируют захват гражданского борта.