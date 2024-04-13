Артиста Юрия Куклачева забрали с инфарктом с юбилейного концерта 20 13.04.2024, 16:04

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Накануне он призывал бомбить Европу.

Российский цирковой артист Юрий Куклачев, поддержавший агрессию против Украины, экстренно прооперирован.

Стало известно, что Юрий Куклачев чуть не скончался на собственном юбилейном концерте в подмосковном «Вегас Холле».

О происшествии сообщили вечером 12 апреля российские СМИ, передает Диалог.UA.

С собственного юбилейного концерта 75-летнего Куклачева увезла карета скорой помощи.

Артист почувствовал себя плохо в ходе выступления. Предварительно, у него случился инфаркт. Операция российского артиста продолжалась три часа. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Незадолго до своей госпитализации Куклачев призывал Кремль нанести удар по Европе, которая, по его мнению, планирует сделать россиян рабами, вживив им чипы.

Клоун оправдывал террористов «Исламского государства», устроивших кровавый теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

«Весь Западный мир против нас ополчился. А мусульманский мир, наоборот, за нас», - уверял Куклачев после теракта.

Тот факт, что «ИГИЛ» взял на себя ответственность за нападение на «Крокус», российский циркач игнорировал, обвиняя в происшествии Запад.